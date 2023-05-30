У тюменского ТРЦ «Сити Молл» ночью 30 мая произошла газовая авария

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени жителей микрорайона «Звездный городок» напугал громкий шум и запах газа. Инцидент произошел на улице Тимофея Чаркова, 83 возле торгового центра «Сити Молл». По словам очевидцев, химический запах разбудил их в районе 3 часов ночи. Якобы произошла газовая авария, на место происшествия выехали сотрудники экстренной службы реагирования.

– Около 3 часов ночи они услышали жуткий гул на улице. Запах газа люди ощущали даже у себя в квартирах. Через некоторое время на место прибыли экстренные службы. Газовая служба, ДПС и 2 машины МЧС, перекрыли дорогу, – рассказывают тюменцы в пабликах.

В газовой службе успокоили горожан. По данным ведомства, в микрорайоне «Звездный городок» произошла утечка газа.

– На Тимофея Чаркова, 83 произошла утечка газа, но никакого взрыва или хлопков не было. На место выехали сотрудники газовой службы, будут устранять утечку, производить откачку, – рассказали журналисту «КП»–Тюмень» в аварийной газовой службе Тюменской области.

Напомним, две фуры загорелись в Тобольском районе после столкновения на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. На федеральной магистрали специалисты ограничили движение транспорта из-за ДТП. В аварии погиб один человек, еще один госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.