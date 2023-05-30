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НовостиНедвижимость30 мая 2023 4:25

1,7 тысячи семей Тюменской области улучшили условия жизни при помощи сельской ипотеки

Программа пользуется высоким спросом
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
1,7 тысяч семей Тюменской области улучшили условия жизни при помощи сельской ипотеки

1,7 тысяч семей Тюменской области улучшили условия жизни при помощи сельской ипотеки

Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Программа улучшения условий жизни с помощью сельской ипотеки пользуется высоким спросом у жителей Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, ею воспользовалась почти 1,7 тысячи семей.

В 2023 году тюменский филиал одного из российских банков вошел в топ-3 по стране по числу выдач, оформив около 200 ипотечных кредитов по этой программе на общую сумму более 513 млн рублей. Всего же с начала работы программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Тюменской области улучшили условия жизни по сельской ипотеке более 1 660 клиентов, банк выдал свыше 3,9 млрд рублей.

Наиболее популярными направлениями для покупки недвижимости в рамках программы стали Тюменский район (около 400 сделок), Заводоуковский городской округ (почти 40 сделок), а также Ишимский и Упоровский районы. В основном сделки оформляют семьи с детьми, а средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, колеблется от 30 до 45 лет.

Напомним, что с 2022 года деньги по программе сельской ипотеки можно направить или на индивидуальное строительство жилья (ИЖС), или на покупку уже готового загородного дома с участком. Однако если дом с участком приобретается у физического лица, объект должен быть не старше 5 лет. Если человек покупает недвижимость у юридического лица, срок не должен превышать 3 года. Заёмщику также нужна постоянная регистрация по адресу приобретенного объекта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что сельская ипотека запущена в 2020 году и является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она призвана привлечь в агросектор городских жителей и остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы.