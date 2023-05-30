1,7 тысячи семей Тюменской области улучшили условия жизни при помощи сельской ипотеки

1,7 тысяч семей Тюменской области улучшили условия жизни при помощи сельской ипотеки Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Программа улучшения условий жизни с помощью сельской ипотеки пользуется высоким спросом у жителей Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, ею воспользовалась почти 1,7 тысячи семей.

В 2023 году тюменский филиал одного из российских банков вошел в топ-3 по стране по числу выдач, оформив около 200 ипотечных кредитов по этой программе на общую сумму более 513 млн рублей. Всего же с начала работы программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Тюменской области улучшили условия жизни по сельской ипотеке более 1 660 клиентов, банк выдал свыше 3,9 млрд рублей.

Наиболее популярными направлениями для покупки недвижимости в рамках программы стали Тюменский район (около 400 сделок), Заводоуковский городской округ (почти 40 сделок), а также Ишимский и Упоровский районы. В основном сделки оформляют семьи с детьми, а средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, колеблется от 30 до 45 лет.

Напомним, что с 2022 года деньги по программе сельской ипотеки можно направить или на индивидуальное строительство жилья (ИЖС), или на покупку уже готового загородного дома с участком. Однако если дом с участком приобретается у физического лица, объект должен быть не старше 5 лет. Если человек покупает недвижимость у юридического лица, срок не должен превышать 3 года. Заёмщику также нужна постоянная регистрация по адресу приобретенного объекта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что сельская ипотека запущена в 2020 году и является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она призвана привлечь в агросектор городских жителей и остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы.