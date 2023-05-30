Жители Тюменской области проходят обучение в рамках проекта «Содействие занятости» Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Жители Тюменской области могут бесплатно пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, в 2023 года органы службы занятости одобрили на обучение 778 заявок. 69 человек уже закончили обучение, 514 человек его еще проходят. Благодаря участию в федеральном проекте граждане смогут получить новые профессиональные знания и навыки, чтобы сохранить занятости, найти работу или открыть свое дело.

Участвовать в проекте могут:

- ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022, уволенные с военной службы (службы, работы);

- люди, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014;

- члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы или работы, если смерть таких лиц наступила из-за ранений, травм или заболеваний, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО.

- люди в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

- безработные мамы детей дошкольного возраста;

- отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно;

- безработные или находящиеся под риском увольнения граждане;

- граждане Украины или лица без гражданства, живущие на Украине, и получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.

Список направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале «Работа России». После этого нужно пройти профориентацию в кадровом центре «Работа России».