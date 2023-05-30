В Тюменской области во второй раз пройдет уникальный фестиваль «Музыкальная экспедиция» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Уникальный фестиваль «Музыкальная экспедиция», худруком которого выступает всемирно известный виолончелист Борис Андрианов, во второй раз посетит Тюменскую область. В рамках музыкального «путешествия» по удивительным местам России пройдет 10 концертов на разных площадках под открытым небом.

С 20 по 25 июня 2023 года насладиться музыкой можно будет:

- 20 июня в 19.00 в Тюменской филармонии;

- 21 июня в 12.00 в музее «Усадьба Колокольниковых»;

- 21 июня в 13.00 в музее «Дом Машарова»;

- 21 июня в 15.00 на пешеходной улице Дзержинского;

- 21 июня в 20.00 на набережной у «Конторы Пароходства»;

- 22 июня в 20.00 в японском саду «Ива-парк», Садовый центр «Астра»;

- 23 июня в 18.00 в туристическом комплексе «Ялуторовский острог»;

- 24 июня в 20.00 в глэмпинге «Морелеса» на озере Ипкуль;

- 25 июня в 12.00 в селе Покровское, Ярковский район;

- 25 июня в 19.00 в туристском комплексе «Абалак», Тобольский район.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» проходит в рамках нацпроекта «Культура». Мероприятие удостоено Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, является обладателем гранта Правительства РФ на реализацию творческих проектов в сфере музыкального искусства.

Напомним, с 2016 года проект впервые вышел за пределы Владимирской области: концерты прошли также в Санкт-Петербурге и Рязанской области. С 2017 года опыт владимирцев переняли в Вологодской области. В 2021 году фестиваль состоялся в рекордном числе российских регионов (от Удмуртии до Крыма). В 2022 году 5 концертов фестиваля впервые прошли в Тюменской области, зрителями стали более тысячи человек.