Правительство Тюменской области поддержало 19 социальных проектов по направлению «Сохранение исторической памяти» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Около четырехсот некоммерческих организаций Тюменской области активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в грантовых конкурсах и реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни земляков. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО.

По его словам, некоммерческие организации – надежные партнеры органов власти практически во всех сферах социальной жизни Тюменской области.

В 2022 году региональное правительство дополнительно выделило на поддержку некоммерческого сектора более 20 млн рублей, из которых 15 млн направили на специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области. В результате поддержан 31 социальный проект, в т.ч. 19 по направлению «Сохранение исторической памяти».

Дополнительные 25 млн рублей из областного бюджета выделили для поддержки социально значимых общественных инициатив. В результате общая сумма конкурса грантов губернатора региона, учитывая деньги Фонда президентских грантов, превысила 85 млн рублей. Как отметил глава региона, кроме финансовой поддержки НКО правительство в последние два года активно работает над обеспечением прозрачности и доступности конкурсных процедур.

- Используем для этого платформенные решения, которые нам предлагает Фонд президентских грантов, а также разрабатываем свои цифровые продукты, - отметил Александр Моор.

Глава региона вручил благодарственные письма губернатора Тюменской области 13 руководителям лучших реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества 2021 года.