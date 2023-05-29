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НовостиОбщество29 мая 2023 19:23

Правительство Тюменской области поддержало 19 социальных проектов по направлению «Сохранение исторической памяти»

Всего на поддержку НКО было выделено 85 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Правительство Тюменской области поддержало 19 социальных проектов по направлению «Сохранение исторической памяти»

Правительство Тюменской области поддержало 19 социальных проектов по направлению «Сохранение исторической памяти»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Около четырехсот некоммерческих организаций Тюменской области активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в грантовых конкурсах и реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни земляков. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО.

По его словам, некоммерческие организации – надежные партнеры органов власти практически во всех сферах социальной жизни Тюменской области.

В 2022 году региональное правительство дополнительно выделило на поддержку некоммерческого сектора более 20 млн рублей, из которых 15 млн направили на специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области. В результате поддержан 31 социальный проект, в т.ч. 19 по направлению «Сохранение исторической памяти».

Дополнительные 25 млн рублей из областного бюджета выделили для поддержки социально значимых общественных инициатив. В результате общая сумма конкурса грантов губернатора региона, учитывая деньги Фонда президентских грантов, превысила 85 млн рублей. Как отметил глава региона, кроме финансовой поддержки НКО правительство в последние два года активно работает над обеспечением прозрачности и доступности конкурсных процедур.

- Используем для этого платформенные решения, которые нам предлагает Фонд президентских грантов, а также разрабатываем свои цифровые продукты, - отметил Александр Моор.

Глава региона вручил благодарственные письма губернатора Тюменской области 13 руководителям лучших реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества 2021 года.