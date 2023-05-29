В Тюменской области активно сеют злаковые культуры и сажают грунтовые овощи Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

В Тюменской области продолжается посевная, и аграрии уже преодолели экватор. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, яровой сев провели на более 447 тысячах гектарах, что составляет 53% от всей запланированной к посеву площади. План по посеву гороха аграрии уже выполнили, и теперь работы ведутся с перевыполнением плана.

В лидерах по посеву, по традиции, Упоровский район (67%), Заводоуковский городской округ (66%) и Юргинский район (65%).

Что касается посадки овощей, то она тоже перешагнула экватор. Работы ведутся в Заводоуковском городском округе, Ишимском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах. Всего в 2023 году планируется посадить более 355 гектаров капусты, почти 358 гектаров моркови, около 254 гектара свеклы, более 3 гектаров лука и 17 гектаров различных видов салата и чеснока. В общей сложности – около 1 тысячи гектаров. Причем 509 гектаров площадей уже заняты под разными овощными культурами.

В четырнадцати районах/округах Тюменской области уже посажено 5216 гектаров картофеля, что составляет 67% от всей запланированной площади. В шести районах региона посадили 632 гектара овощей – это 64% от запланированного объема.

Напомним, в Тюменской области аграрии сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, садят картофель, капусту, свеклу, морковь, лук. Также несколько хозяйств области сеют подсолнечник, чеснок и горчицу. Кроме того, в области все большее распространение получают ягодные сады смородины, черноплодной рябины, облепихи и других ягод.