В Тюменской области увеличилось производство кисломолочных продуктов Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Более 10 тысяч тонн различной кисломолочной продукции от местных производителей, за исключением творога и творожных продуктов, поступило на прилавки Тюменской области за первые три месяца 2023 года. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, объем сразу на 12% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

В первую очередь, тюменские производители выпускают такие традиционные продукты, как кефир, йогурт, ряженка и простокваша. Но выпускают также ацидофилин и наринэ, которые используются в лечебном, диетическом и детском питании.

Всего в Тюменской области кисломолочку производят 8 предприятий молочной переработки. Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири выпускает линейку оздоровительных кисломолочных продуктов под брендом «Живи здорОво!». Такие продукты помогают восполнить дефицит важных микроэлементов и укреплять иммунитет. Их изготавливают из натурального молока, не прибегая к консервантам и химией, и добавляют специальные добавки, полезные бактерии и витамины, которые оказывают целебное действие на иммунную систему.

Кисломолочная продукция тюменских производителей подходит для профилактики заболеваний системы пищеварения, укрепления защитных сил и сопротивляемости организма.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что индекс промышленного производства пищевых продуктов в Тюменской области вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, индекс промышленного производства напитков составил сразу 122%.