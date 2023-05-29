В Исетской больнице №13 появился новый УЗИ-аппарат для исследований почек и органов брюшной полости Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Исетской областной больнице №13 появился новый УЗИ-аппарат, оснащенный современными датчиками. Они обеспечивают более высокое качество изображения и помогают выявить патологический процесс на ранней стадии. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на новом аппарате будут проводить УЗИ почек, лимфоузлов, органов брюшной полости и другие исследования.

По словам главврача больницы Сергея Катаргина, поступление нового современного аппарата УЗИ по программе модернизации первичного звена здравоохранение – это важное событие.

- Использование более современного оборудования повысит уровень качества диагностики заболеваний, – отметил Сергей Катаргин.

Врачи будут обследовать на аппарате пациентов, которых госпитализировали в стационар, и пациентов поликлинике. Новый УЗИ-аппарат позволит врачам максимально точно диагностировать острую хирургическую патологию и обследовать органы тела. Современный аппарат позволяет специалистам получать высококачественное изображение даже малого образования размером 1-2 мм и получать качественные исследования сердца и кровеносных сосудов.

Кроме УЗИ-аппарата в областную больницу №13 поставили и другое современное оборудование.

КСТАТИ

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, в Исетской областной больнице в 2022 году провели капитальный ремонт, построилиновый современный ФАП в селе Шорохово и поставили новые автомобили. Главная цель – повысить доступность и качество медицинской помощи жителям Тюменской области, в том числе в сельских районах региона.