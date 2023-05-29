На развитие сельской кооперации Тюменской области в 2023 году направят более 53 млн рублей Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Более 53 миллионов рублей направят в 2023 году на развитие сельской кооперации Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, деньги планируют направить на господдержку в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сельхозкооперативы получат субсидию, благодаря которой они могут возместить свои расходы:

- на покупку сельхозпродукции у членов кооператива;

- на покупку имущества, которое впоследствии передадут в собственность членов кооператива;

- на покупку и последующее внесение в неделимый фонд кооператива сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования;

- на покупку крупного рогатого скота, чтобы заменить больной или инфицированный лейкозом скот, принадлежащего членам кооператива;

- на уплату лизинговых платежей.

Самое востребованное направление среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов – возмещение части затрат на заготовку мяса. Например, с начала 2023 года субсидии получили уже 7 кооперативы. За четвертый квартал 2022 года они заготовили от членов кооператива мяса на сумму более 12,8 млн. рублей.

Кроме того, с 2023 года самозанятые животноводы тоже могут получить субсидии на молоко собственного производства, которое продано предприятиям переработки или сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Ставка субсидии 2,15 руб на 1 кг произведенного и реализованного молока. Подробности можно узнать на портале правовой информации.