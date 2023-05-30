Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 30 мая 2023 года

Фото: Игорь Сабаталов.

В Тюменской области 30 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки удалось ликвидировать четыре природных возгорания на площади почти 100 гектаров земли.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован один новый лесной пожар, локализовать огонь спасателям удалось на четырех участках. 30 мая чрезвычайная степень пожарной опасности прогнозируется в Тюменском районе. Высокая вероятность возникновения пожара в Ишимском и Тобольском районах. Кроме того, в Тюменской области за прошедшую неделю произошло 125 техногенных пожаров.

Сейчас борьбу с огнем ведут более 500 человек из МЧС, Авиалесоохраны и Противопожарной службы, в помощь им предоставлено почти 70 единиц техники.

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Накануне сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушения законодательства о пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере имени Ленина в Ишимском районе. Детский лагерь на 200 мест находится в сосновом бору на берегу старицы Подкова, в 10 километрах от города Ишима.

Вчера в МЧС предупредили жителей об опасностях из-за непогоды, которая движется на Тюменскую область. Согласно данным синоптиков, 30 мая стремительно ухудшатся погодные условия. Местами в регионе ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 18 метров в секунду. В Тюменской области до 9 июня будет стоять адская жара. Столбики термометров днем поднимаются до +32…+33 градусов Цельсия.

Напоминаем, что с 3 апреля 2023 года в округе действует особый противопожарный режим. С этого дня жителям запрещено посещать лес, сжигать сухую траву и разводить костры. Также с 7 мая в регионе объявлен режим ЧС, причина этого - сильные ландшафтные и лесные пожары.