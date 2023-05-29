Две фуры загорелись в Тобольском районе после столкновения на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Тюменской области на федеральной трассе ограничено движение транспорта из-за ДТП. На магистрали Тюмень – Ханты-Мансийск загорелись два большегруза. Авария произошла на 287-м километре федеральной трассы в Тобольском районе.

– Здесь столкнулись два большегруза. Оба загорелись. Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил. Информация о пострадавших уточняется, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Транспортное движение на трассе закрыто в обоих направлениях. На месте происшествия работают экипажи ДПС.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и снижать скорость при движении по магистрали.