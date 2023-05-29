На заводе «Сибура» 29 мая в Тобольске скончался рабочий

Причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Фото: Татьяна Коркина

На тюменском заводе «Сибура» скончался рабочий. Трагедия произошла в стенах предприятия в Тобольске сегодня ночью, 29 мая. Причины и обстоятельства происшествия неизвестны.

– Вызов поступил в 03:15, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 03:33, медики констатировали смерть – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

К сожалению, это не первый смертельный случай на тюменских предприятиях. В Тюмени в апреле вынесли приговор крановщику, из-за которого на стройке погиб рабочий. Сотрудник не убедился в безопасности маневра и случайно зацепил на пятом этаже бетонную оконную перемычку, которая упала на голову рабочего, стоявшего на балконе второго этажа. Мужчина скончался на месте от травм различной степени тяжести.