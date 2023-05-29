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НовостиОбщество29 мая 2023 12:34

Врачи приехали на вызов к мужчине, который уснул на проезжей части у моста Челюскинцев в Тюмени

Врачи прибыли на место через 10 минут
Серафима Краснова
Врачи прибыли на место через 10 минут.

Врачи прибыли на место через 10 минут.

Фото: Татьяна Коркина

Врачи приехали на вызов к мужчине, который уснул на проезжей части у моста Челюскинцев. Инцидент произошел 28 мая в районе 10 часов утра. Водители заметили человека, лежащего на проезжей части, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Автовладельцам пришлось объезжать мужчину и перестраиваться в другой ряд. Сразу три человека обратились в скорую медицинскую помощь.

– Обросший и босой мужчина создает аварийную ситуацию. Будет там лежать до поры, пока его кто-нибудь точно не собьет, – рассказал диспетчеру проезжающий мимо водитель.

Врачи прибыли на место через 10 минут. 48-летнего мужчину ничего не беспокоило, повреждений или других проблем со здоровьем у него не было. В экстренной медицинской помощи пациент не нуждался.