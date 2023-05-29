В Тюмени назвали имена победителей научно-технической конференции «Роснефти»

Фото: Андрей Рядькин.

Она собрала около 200 участников

В Тюмени прошла XVI Кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов НК «Роснефть». В течение двух дней интеллектуального соревнования участники боролись за победу в 11 секциях. Победителей и призеров ждет престижный финал в Москве.

Опыт важнее победы

Фото: Андрей Рядькин.

Нефтяная компания проводит научно-технические конференции молодых специалистов с 2006 года. Они состоят из трех частей: региональные научно-технические конференции в дочерних обществах; кустовая научно-техническая конференция по бизнес-процессам и итоговая Межрегиональная научно-техническая конференция.

Приветствуя участников, председатель жюри конференции, генеральный директор «РН-Уватнефтегаза» Евгений Армянинов отметил, что это ежегодное мероприятие, благодаря которому компания может выявить наиболее перспективных молодых специалистов.

На протяжении двух дней они представляли наиболее актуальные проекты по таким направлениям, как геология, добыча нефти и газа, информационные технологии промышленная безопасность и охрана труда. В этом году конференция собрала 193 участника. Почетно, что именно Тюмень стала площадкой для такого значимого события.

Долгожданная церемония награждения дала возможность порадоваться за всех участников, и самое главное, за победителей интеллектуального состязания.

Маргарита Николаева обладатель диплома «За практическую значимость и применимость». Фото: Алексей Дидух.

- Своей целеустремленностью вы заложили фундамент для будущих стремлений. Даже если вы не вошли в число победителей, не опускайте руки и двигайтесь дальше. Проигравших здесь нет. Я сам был молодым специалистом и участвовал в конференциях компании, и знаю, как важно это для профессионального развития. Сейчас перед отраслью стоят серьезные вызовы, но благодаря вашим идеям мы сможем их преодолеть, - подчеркнул Евгений Армянинов.

Проигравших нет

В число победителей и призеров конференции вошли восемь молодых специалистов «РН-Уватнефтегаза». Все они благодарили наставников и охотно делились впечатлениями.

Секция «Промышленная энергетика, энергоэффективность», Павел Телегин (крайний справа). Фото: Андрей Рядькин.

Так, ведущий специалист отдела подготовки нефти и поддержания пластового давления управления подготовки нефти, газа и поддержания пластового давления Павел Телегин отметил, что ему было интересно показать не только себя, но и посмотреть на презентацию проектов соперников. Его проект был посвящен разработке модуля, который позволяет определять энергоэффективность насосов по поддержанию пластового давления на скважинах.

В свою очередь, ведущий специалист отдела организации труда и мотивации персонала Анастасия Булычева в секции «Труд, юриспруденция, персонал» представила жюри проект по повышению мотивации сотрудников. Ее идею и увлеченность темой высоко оценили члены жюри.

Подводя итоги конференции, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам «РН-Уватнефтегаза» Андрей Видинеев отметил, что с каждым годом участников становится больше.

- Но самое главное, что качество и уровень подготовки докладов при этом также растет, - сказал Андрей Видинеев.

Важно, что на протяжении конференции участники не только проявляли свои интеллектуальные и лидерские качества. Нефтедобывающее предприятие предусмотрело командообразующую программу, благодаря которой гости из других регионов познакомились с Тюменью, а также сдружились.

Впереди у победителей самый волнительный этап – подготовка к финалу, который пройдет этой осенью в Москве.