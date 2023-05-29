В МЧС предупредили тюменцев об опасностях из-за непогоды 30 мая 2023 года

Местами в Тюменской области ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 18 метров в секунду. Фото: Виктория Гаврик

Региональное МЧС на основании прогноза синоптиков Обь-Иртышского гидрометеоцентра предупредили об ухудшении погодных условий, которые ожидаются завтра, 30 мая 2023 года. Непогода, по данным метеорологов, продлится несколько суток, до 1 июня.

Согласно прогнозу, местами в Тюменской области ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 18 метров в секунду.

— По данным Тюменского ЦГМС, 30 мая 2023 года на территории Тюменской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 15-18 м/с, температура ночью +13,+18, днем +23,+28, местами до +33. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиям будьте внимательны и осторожны, — рассказали в Главном Управлении МЧС России по Тюменской области.

Тюменцам советуют во время порывов ветра избегать рекламных щитов, деревьев, проводов, не отпускать детей на улицу одних в разгар опасной непогоды. Автомобилистам, в свою очередь, рекомендуют не превышать скорость и избегать резких маневров.

Напомним, жителям Тюмени обещают жаркое и засушливое лето в 2023 году.