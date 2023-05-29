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НовостиНедвижимость29 мая 2023 10:48

Долгострой с панорамным видом на Утиный пруд в Тюмени продают за 650 млн рублей

Готовность объекта – 70%
Серафима Краснова
Готовность объекта 70%.

Готовность объекта 70%.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени выставили на продажу семиэтажный долгострой на улице 50 лет ВЛКСМ, 71б. Соответствующее объявление появилось на сайте по продаже товаров и услуг. Долгострой не могут возвести уже больше 10 лет. В здании, площадь которого достигает 17 345 квадратных метров, есть готовые чаши под бассейны и панорамная планировка.

«Объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов, медицинского комплекса, совмещения нескольких направлений деятельности. Готовность объекта – 70%», – говорится в объявлении.

В долгострое имеется подземная парковка, из него открывается панорамный вид на Утиный пруд. Владелец оценил объект в 650 миллионов рублей.