20 лет рынку «Северный»!!!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Море угощений, подарков, сюрпризов, ждет вас в этот день!
Дата: 10 июня.
Время: 12:00 – 15:00.
Ведущая – Юлия Бутакова.
На уличной зоне рынка вас ждет грандиозная программа для детей:
5 зон мастер-классов:
- «Изготовление игрушки «сквиш»;
- «Флеш-тату»;
- «Поделки из синельной проволоки»;
- «Роспись объемных фигур»;
- «Композиция из живых цветов».
Барбекю, поп-корн и сладкая вата.
Шоу аниматоров «Звездное путешествие на планету знаний и развлечений».
«Шоу иллюзионистов»: 20 минут фокусов от братьев Ибрагимовых.
Катание на машинках и прыжки на батуте.
- Участие бесплатное.
- Возраст участников – от 4 лет.
- Количество мест ограничено.
- Запись обязательна по тел. 47-54-26.