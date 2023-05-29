20 лет рынку «Северный»!!!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Море угощений, подарков, сюрпризов, ждет вас в этот день!

Дата: 10 июня.

Время: 12:00 – 15:00.

Ведущая – Юлия Бутакова.

На уличной зоне рынка вас ждет грандиозная программа для детей:

5 зон мастер-классов:

- «Изготовление игрушки «сквиш»;

- «Флеш-тату»;

- «Поделки из синельной проволоки»;

- «Роспись объемных фигур»;

- «Композиция из живых цветов».

Барбекю, поп-корн и сладкая вата.

Шоу аниматоров «Звездное путешествие на планету знаний и развлечений».

«Шоу иллюзионистов»: 20 минут фокусов от братьев Ибрагимовых.

Катание на машинках и прыжки на батуте.

- Участие бесплатное.

- Возраст участников – от 4 лет.

- Количество мест ограничено.

- Запись обязательна по тел. 47-54-26.