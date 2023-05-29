Прокуратура Тюменской области нашла нарушения пожарной безопасности в ишимском лагере для детей

Фото: уральская транспортная прокуратура.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере имени Ленина в Ишимском районе. Детский лагерь на 200 мест находится в живописном сосновом бору на берегу старицы Подкова, в 10 километрах от города Ишима. Лагерь занимает 9 гектаров особо охраняемой территории Синицынского бора.

Прокуратура, специалисты МЧС и Роспотребнадзора провели проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление.

– В результате проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, ненадлежащего технического оснащения, в связи с чем руководителю лагеря внесено представление с требованием устранить указанные нарушения до приема первой смены детей, – рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Власти и надзорные органы особо внимательно следят за соблюдением законодательства пожарной безопасности, так как в Тюменской области действует противопожарный режим и объявлена ЧС.