Лидером по продажам на первичном рынке жилья стал 5-й Заречный микрорайон. Фото: Татьяна Коркина

Тюменский риелтор Венера Аминова назвала популярные районы, где чаще покупают квартиры. Вторичное жилье тюменцы предпочитают приобретать в Тюменском микрорайоне, на Мысу и Московском тракте.

По мнению специалиста, микрорайон Мыс вызывает интерес у покупателей из-за его обособленности. Риелтор назвала его «город в городе». И хотя центр Тюмени находится в отдаление, в микрорайоне есть всё необходимое для жизни: медицинские и социальные учреждения, школы, торговые центры, пишет «Мегатюмень».

Лидером по продажам на первичном рынке жилья стал 5-й Заречный микрорайон.

– Определяющие факторы для выбора здесь жилья – это развивающаяся инфраструктура и близость к центру. Тут нет старой застройки, из своего окна вы не увидите хрущевки. В ближайшие несколько лет тут вырастут детские сады, школы и различные центры для детей, – уточнила эксперт.

Напомним, что в Тюмени выставили на продажу за 288 миллионов рублей главный офис Засибикомбанка на улице 8 Марта.