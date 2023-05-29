В Тюменской области 29 мая выпускники сдают экзамены по русскому языку

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюменской области выпускники сдают экзамены по русскому языку. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. 29 мая испытывают свои способности в русском языке 11 168 школьников.

— Это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Второй обязательный предмет - математика. Экзамен профильного уровня выбрали 3 927 участников, базового уровня - 7 140 человек, — уточнили в региональном правительстве.

Математику выпускники будут сдавать 1 июня 2023 года. В Тюменской области открыто 51 пункт для проведения ЕГЭ.

Мы рассказывали, куда абитуриенты смогут поступить после сдачи экзаменов, озвучивали проходные баллы в тюменских университетах и даты приема документов.