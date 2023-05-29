В Тюменской области адвокат избил следователя регионального УМВД в гостинице

43-летний адвокат Вадим Силин причинил тяжкий вред здоровью следователю. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области адвокат избил следователя регионального УМВД России в тобольской гостинице «Славянская». Сотрудник правоохранительных органов получил травмы и был госпитализирован в больницу после потасовки. 43-летний адвокат Вадим Силин причинил тяжкий вред здоровью следователя.

В материалах дела указано, что 5 ноября в номере гостинице между сотрудником МВД и адвокатом завязалась драка. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента по голове.

– По ходатайству следователя СК России уже на следующий день фигуранту вынесли постановление о мере пресечения и его заключили под домашний арест, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В октябре 2022 года суд в Тобольске отправил Силина в колонию общего режима на 4 года и 8 месяцев. Также правозащитник должен был возместить пострадавшему следователю моральный ущерб на сумму почти 500 тысяч рублей.