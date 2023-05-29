Тюменские нефтепроводчики заняли первое место в региональной летней спартакиаде

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

Тюменские нефтепроводчики заняли первое место на региональной V летней спартакиаде организаций системы «Транснефть». Спортивное мероприятие, которое приурочили к 30-летию компании, проходило в городе Омске. Два дня более 150 работников соревновались в личном и командном первенствах в 8 видах спорта: волейболе, баскетболе, мини-футболе, бильярде, а также эстафете по легкой атлетике.

В состав сборной команды вошли самые сильные игроки. Их определили по итогам отборочного тура спартакиады среди подразделений предприятия (он прошел в начале мая в Тюмени).

На региональной спартакиаде в Омске тюменским спортсменам не было равных: в 8 дисциплинах из 12 они стали первыми. На втором месте в турнирной таблице оказалась команда нефтепроводчиков из Омска, на третьем – сборная команда АО «Русские электрические двигатели», АО «Транснефть нефтяные насосы» и ООО «Уральские динамические машины» (Челябинск).

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

По словам электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Тобольского УМН Кирилла Лаптева (он победил в беге на 100 метров и в эстафете по легкой атлетике), на такие старты выходить волнительно: «В спорте, как и в работе, нужно быть сильным, смелым, сообразительным, чтобы достичь высоких результатов».

Сборная команда, сформированная из сильнейших спортсменов, будет представлять регион Сибирь на всероссийской V летней спартакиаде среди организаций системы «Транснефть» в Казани, которая пройдет с 23 по 25 июня этого года.