Труп молодой девушки нашли в Тюмени на остановке «Парк имени Гагарина»

На место происшествия приехали родные и близкие погибшей, а также сотрудники МВД. Фото: Татьяна Коркина

У тюменского парка нашли тело молодой девушки. Об этом рассказали пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Труп человека обнаружен вблизи остановочного комплекса «Парк имени Гагарина». По словам очевидцев, на место происшествия приехали родные и близкие погибшей, а также сотрудники МВД.

Некоторые прохожие предположили, что тело мужское, но большая часть тюменцев настаивает, что труп именно женский, девушка с рыжими и длинными волосами.

Комментарий от Следственного комитета Тюменской области ожидается.