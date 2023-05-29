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НовостиПроисшествия29 мая 2023 4:12

Труп молодой девушки нашли в Тюмени на остановке «Парк имени Гагарина»

На место происшествия приехали родные и близкие погибшей, а также сотрудники МВД
Серафима Краснова
На место происшествия приехали родные и близкие погибшей, а также сотрудники МВД.

На место происшествия приехали родные и близкие погибшей, а также сотрудники МВД.

Фото: Татьяна Коркина

У тюменского парка нашли тело молодой девушки. Об этом рассказали пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Труп человека обнаружен вблизи остановочного комплекса «Парк имени Гагарина». По словам очевидцев, на место происшествия приехали родные и близкие погибшей, а также сотрудники МВД.

Некоторые прохожие предположили, что тело мужское, но большая часть тюменцев настаивает, что труп именно женский, девушка с рыжими и длинными волосами.

Комментарий от Следственного комитета Тюменской области ожидается.