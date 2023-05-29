Скейт-площадка, огороды и места для ярмарок: где в Тюмени построят самый длинный бульвар

Бульвар Традиций откроется в ЖК «Домашний». Фото: ООО «СЗ «Страна Запад».

1 600 метров – протяженность нового пешеходного бульвара, который полностью построят в Тюмени до 2027 года. Он станет самым протяженным в городе и будет расположен в ЖК «Домашний» группы компаний «Страна Девелопмент». Комплекс строится в районе Плеханово.

Первую часть бульвара для тюменцев откроют уже в этом году – более 300 метров в длину. Для сравнения: это размер уже функционирующего бульвара в ЖК «Европейский берег», который тоже построила «Страна». Пространство стало точкой притяжения не только для жителей ЖК, но и для всех горожан и гостей Тюмени.

На бульваре предусмотрены три точки для событий. Фото: ООО «СЗ «Страна Запад».

На бульваре предусмотрены три точки для событий.

Бульвар Традиций – такое название дали пространству в «Домашнем». По всей протяженности будут располагаться зоны как для отдыха, так и для активных игр и занятий спортом.

Архитекторы предусмотрели развивающие площадки для детей разного возраста, пространство для игр с водой, скейт-площадку и памп-трек. Для тюменцев, которые ведут активный образ жизни, откроются футбольная площадка, воркаут-зона, спортивная площадка, турниковый комплекс и столы для настольного тенниса.

Для спортсменов подготовили разноформатные площадки. Фото: ООО «СЗ «Страна Запад».

Для спортсменов подготовили разноформатные площадки.

Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Зона амфитеатра позволит проводить презентации, театральные постановки, детские праздники.

Зеленые островки, зоны тихого отдыха и фудкорта, круговые качели позволят уединиться и отдохнуть от шума города. А кафе, пекарни и кондитерские, которые откроются вдоль бульвара, – вкусное дополнение к променаду.

Фото: ООО «СЗ «Страна Запад».

ЖК «Домашний» – первый цифровой микрорайон Сибири. Во всех пространствах применяются смарт-технологии. Например, бесключевой доступ, беседки с подогревом, «умные» дома, паркинги и квартиры. Бульвар также станет пространством для диджитализации.

Арт-объекты с дополненной реальностью помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще о сотне событий и фактов.

Бульвар Традиций – самый протяженный пешеходный бульвар в Тюмени. Фото: ООО «СЗ «Страна Запад».

Бульвар Традиций – самый протяженный пешеходный бульвар в Тюмени.

Жилой комплекс «Домашний» – один из самых популярных проектов ГК «Страна Девелопмент». Он будет состоять из 24 домов и станет настоящим городом в городе со своим фитнес-центром, магазинами и аптеками, общественными огородами и пространством для самореализации.

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ООО «СЗ «Страна Запад»

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