Бойцы одного из тюменских подразделений получат дополнительное оборудование

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Бойцы одного из тюменских подразделений получат коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня и средства маскировки. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

Оборудование передали командиру подразделения, который сейчас находится в отпуске. Затем военный доставит его своим сослуживцам - мобилизованным жителям области.

- Все приобретено в рамках акции «100 миллионов для Победы». Дополнительное оборудование мы доставляем либо в подразделения, в которых служат тюменцы, либо передаем командирам, когда они приезжают в отпуск домой, - говорит спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Отметим, что обеспечение тюменских подразделений находится под личным контролем Александра Моора. Гуманитарная помощь формируется исходя из запросов бойцов.