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НовостиОбщество28 мая 2023 13:13

Бойцы одного из тюменских подразделений получат дополнительное оборудование

На данный момент его передали командиру подразделения
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Бойцы одного из тюменских подразделений получат коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня и средства маскировки. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

Оборудование передали командиру подразделения, который сейчас находится в отпуске. Затем военный доставит его своим сослуживцам - мобилизованным жителям области.

- Все приобретено в рамках акции «100 миллионов для Победы». Дополнительное оборудование мы доставляем либо в подразделения, в которых служат тюменцы, либо передаем командирам, когда они приезжают в отпуск домой, - говорит спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Отметим, что обеспечение тюменских подразделений находится под личным контролем Александра Моора. Гуманитарная помощь формируется исходя из запросов бойцов.