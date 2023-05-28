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НовостиОбщество28 мая 2023 8:03

Правительство РФ выделит Тюменской области 244 миллиона рублей на закупку медоборудования

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Правительство РФ выделит Тюменской области 244 миллиона рублей на закупку медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

Средства поступят из резервного фонда, их направят на дооснащение областных больниц в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и Голышманово, а также их подразделений и филиалов.

Известно, что учреждения закупят новые эндоскопы, аппараты УЗИ, передвижные офтальмологические и стоматологические комплексы для оказания выездной помощи.

Напоминаем, что вопросы развития здравоохранения Михаил Мишустин обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором 13 апреля.