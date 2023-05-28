Тюменец, решив отомстить за возлюбленную, ударил оскорбившую ее женщину топором по лицу

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В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, решившего отомстить за возлюбленную. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Все началось с того, что в отдел полиции №7 поступило сообщение из больницы, в котором говорилось, что к ним обратилась местная жительница 1968 года рождения с травмами лица. Опросив потерпевшую, полицейские выяснили, что ее избил знакомый.

- Накануне конфликта тюменка пришла к обвиняемому и его сожительнице. В ходе распития алкоголя между женщинами произошла словесная перепалка - гостья оскорбила хозяйку. Когда первая уснула, мужчина, не стерпев обиду за возлюбленную, ударил потерпевшую обухом топора по лицу, в результате чего причинил ей вред здоровью средней тяжести, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до пяти лет лишения свободы.