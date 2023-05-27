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НовостиПроисшествия27 мая 2023 12:38

В Тобольске мужчину, который зарезал знакомого во время ссоры, отправят под суд

Расследование уголовного дела завершено
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тобольске мужчину, который зарезал знакомого во время ссоры, отправят под суд

В Тобольске мужчину, который зарезал знакомого во время ссоры, отправят под суд

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жительства, который обвиняется в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, вечером 28 марта 2023 обвиняемый находился в квартире дома в 8 микрорайоне города Тобольска. Во время ссоры со своим 61-летним знакомым он схватил нож и четыре раза воткнул им в грудь и другие части тела оппонента. В результате чего мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место преступления, допросили очевидцев и изъяли нож как орудие убийства. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемого в СИЗО. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.