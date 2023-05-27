В Тюмени при таинственных обстоятельствах исчез 27-летний Григорий Миляхов Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Почти неделю в Тюменской области ищут пропавшего 27-летнего Григория Эдуардовича Миляхова, который 21 мая 2023 года в 17 часов ушел из дома по ул. Карской в Тюмени и до сих пор не вернулся.

Был одет в белую футболку с черными надписями, темные брюки и черные кроссовки.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, короткие темные волосы.

Всем, кому что-либо известно о местоположении Григория, просьба позвонить по телефонам:

- 02/102 (полиция);

- 7 (3452) 79-40-10 (ОП №4 г. Тюмени);

- 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.