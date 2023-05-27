Тюменская художница создаст открытки с иллюстрациями в преддверии документалки о Владиславе Крапивине

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Тюменский режиссер и студия печати «Липучка» занялись созданием открыток с иллюстрациями Евгении Стерлинговой, созданные по произведениям Владислава Крапивина. Их можно будет найти в кофейнях, молодежных пространствах и в книжном магазине «Никто не спит». По словам Дмитрия Колобова, на обратной стороне открытки есть информация о предстоящем фильме и QR-код, который ведет на сайт, где можно поддержать фильм.

В зависимости от суммы пожертвования на краудфандинговой платформе на поддержку фильма можно получить упоминание в титрах или постер картины, посещение любой выставки в «Конторе пароходства» и любого спектакля в МТЦ «Космос», сертификаты на обучение в киношколе «Пушка». Для внесения вклада в работу над фильмом можно связаться с режиссером.

- Крапивин и его творчество для меня ассоциируются с самыми теплыми воспоминаниями из детства. Его книги я, конечно, читал и перечитывал позже, в студенчестве. Запомнился роман «Бронзовый мальчик», и «Дело о ртутной бомбе», - цитирует директора студии печати Михаила Нифантова Moi-Portal.ru.

Также создатели планируют создать стаканчики для кофе и книжные закладки с иллюстрациями тюменской художницы.