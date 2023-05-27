Необычный спектакль «Эпизоды из жизни #4» покажут тюменцам на сцене «Космоса»

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По итогам конкурса «Шоу-кейс тюменских театров» спектакль «Эпизоды из жизни #4» тюменского коллектива BreakFastBand вошел в репертуар Молодежного театрального центра «Космос». По словам художественного руководителя BreakFastBand Олега Вешкурцева, в импровизированном спектакле актеры и зрители вместе придумывают персонажа и его события на разных этапах жизни.

- Это не спектакль в общем понимании этого слова. Ничего не подготовлено заранее. Смысл очень простой — наслаждайтесь каждым моментом. В Тюмени проект презентовали два раза и один раз в Екатеринбурге, - цитирует Олега «Тюменская линия».

Совсем скоро импровизацию представят тюменцам снова: летом и осенью, причем каждый раз спектакль будет разным. По словам Вешкурцева, актеры хотят показать зрителям интересную историю и вместе с ним пофантазировать.