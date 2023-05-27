В Червишево юные художники превратят остановку в звездное небо

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Остановка в Червишево совсем скоро станет холстом для картины, на которой нарисуют звездное небо и человек с телескопом. Разрисовывать остановочный павильон будут воспитанники Онохинской детской школы искусств – дети от 13 до 15 лет, которые учатся на отделении ИЗО. Следить за процессом будут их опытные преподаватели.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», сюжет картины родился не случайно. Ведь рядышком находится знаменитая старая башня, откуда все любители космоса могут наблюдать за звездами на ночном небе.

По словам директора Онохинской детской школы искусств Валерии Чудаковой, не исключено, что на помощь ребятам придут жители села, которые помогут ребятам в преображении павильона.

- В прошлый раз, когда мы раскрашивали гаражи, на помощь нам пришли «Серебряные волонтеры». Мы рады любой помощи, кому это действительно интересно, - рассказала Валерия.

Рисовать ребята будут специальной краской для работ на улице. Она выдерживает все капризы погоды, поэтому остановка будет долго радовать своей красотой.