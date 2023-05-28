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НовостиОбщество28 мая 2023 15:11

Тюменский центр «Родник» подготовил интересную программу для юных гостей

Ребят ждет много интересного
Марина Прохорова
Фото: центр «Родник»

Фото: центр «Родник»

Специалисты тюменского центра «Родник» готовятся к летней оздоровительной кампании. Планируется, что этим летом на реабилитацию и отдых в учреждение приедут более 500 детей с сопровождением и без.

Так, 53 ребенка приедут оздоравливаться по программе обязательного медицинского страхования, а 80 детей, инвалидность которых установлена впервые, - по пилотному проекту. Еще 90 ребят приедут на инклюзивные лагерные смены, а 337 ребятишек - по реабилитационным путевкам.

Что особенного задумали специалисты центра этим летом? Как и всегда, в «Роднике» сделают упор на инклюзия: дети с инвалидностью, нормотипичные дети и вовлеченные взрослые смогут общаться без всяческих ограничений. При этом взрослых будут учить поддерживать здоровье своих детей, помогать им нормально развиваться.

Лето 2023-го не будет исключением. В центре вновь запускают программу «Вдохновляя творчеством», где дети станут учиться культуре коммуникации и взаимопомощи.