В полиции рассказали о самых частых видах обмана мошенниками, на которые ведутся тюменцы

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За четыре месяца 2023 года в Тюменской области зарегистрировано 1 800 краж и мошенничеств. В прошлом году за этот период времени было зафиксировано 1 500 преступлений в этой сфере, то есть количество обманутых людей увеличилось.

- Виды мошенничеств можно поделить на три блока. Первый - звонки от псевдосотрудников банка - составляет примерно треть, другая треть - интернет-покупки и продажи в Интернете, третий блок - другие разновидности мошеннических схем. Примерно 10% - звонки с сообщением, что родственник попал в трудную жизненную ситуацию или в ДТП, - рассказывает сотрудник регионального отдела управления уголовного розыска по борьбе с мошенничествами Андрей Снегирев.

В первую очередь полицейский советует проверить полученную информацию.

- Прервите звонок и позвоните по номеру, указанному на банковской карте. Если вам сообщают о ДТП, так же прекратите разговор и свяжитесь с человеком, от чьего имени вам только что позвонили, либо с кем-то из родственников. Помните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не предложат вам урегулировать вопрос за деньги, а сотрудники банка не имеют права узнавать у вас конфиденциальные данные банковской карты, - завил полицейский.

При совершении покупок в Интернете правоохранитель советует пользоваться только известными и проверенными сайтами или сервисами. На них всегда есть возможность посмотреть рейтинг продавца, как давно он зарегистрирован и сколько сделок совершил.

- Как можно реже сообщайте личные данные где бы то ни было. Не редко их просят указать, например, при заполнении анкеты в магазине, либо на различных сайтах. Подумайте - стоит ли это делать, - говорит Андрей Снегирев.

Также полицейский призвал горожан не бояться обращаться в отделения, если они все же стали жертвами аферистов, сообщает «Тюменская область сегодня».