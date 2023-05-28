Население Тюменской области превысило полтора миллиона человек Фото: Вера Зенина

Население Тюменской области увеличилось до 1 609,8 тыс. человек, за год прирост составил 8,1 тыс. человек. Такие сведения сообщил «Вслух.ру», основываясь на данных официальной статистики на 1 марта 2023 года.

Так, по данным Тюменьстата, в январе-феврале в Тюменскую область прибыли на ПМЖ 6 973 человека (годом ранее - 6 592), в том числе 5 524 из других регионов России.

Еще 1 317 переехало из стран СНГ и 132 - из дальнего зарубежья, что выше показателей прошлого года: 778 и 30 человек соответственно.

- Мы в числе тех регионов России, в которые активно приезжают жить и работать. Это подтверждает и стабильный рост численности населения, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе ежегодного отчета в облдуме.

При этом снизился отток из региона: в страны СНГ выехали 478 человек (1 718 в 2022 году), в страны дальнего зарубежья - 25 человек (121), в другие регионы страны - 5 046 человек. Годом ранее Тюменскую области покинули 6 993 человека.

А еще в январе и феврале родилось 2 737 малышей. По данным регионального управления ЗАГСа, самые популярные имена для малышей - Анна и Александр.