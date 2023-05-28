На доработку тюменского спектакля «Лес. Вглядываясь в другого» выделено почти 100 тысяч рублей
Фото: Вера Зенина
По итогам фестиваля «Шоу-кейс тюменских театров 2023» театральной мастерской «ТеМа» выделили на доработку эскиза спектакля «Лес. Вглядываясь в другого» 98 тысяч рублей.
По словам художественного руководителя театральной мастерской Светланы Ханжиной, отправной точкой для спектакля стала цитата философа Владимира Бибихина «Узнать себя можно, вглядываясь в другого».
Всего в постановке задействованы семь актрис-подростков. Они будут вглядываться в истории известных творческих личностей и, соприкасаясь с ними, узнавать что-то про себя.
Так, в жанре сторителлинга они поделятся историями Михаила Задорнова, Александра Реввы, Юрия Ханона, Наполеона Бонапарта и других известных личностей. Девушки попытаются разобраться, что общего между ними, а также участницами спектакля и зрителями, которые пришли на показ.
Выделенные деньги пойдут на работу художника, визуальную часть спектакля и оплату сопутствующей полиграфии - афиши, баннеры и программы, сообщает «Тюменская линия».