Бывалая дачница рассказала тюменцам, что делать, если цветки на огурцах сохнут и опадают

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Опытная дачница Мария Сотникова поделилась с тюменцами секретами выращивания огурцов. Женщина рассказала, что надо делать, если цветки растения сохнут и опадают, а не дают урожай

- Удаляйте все пасынки, образовавшиеся из пазух первых 3-6 листьев, а те, которые сформировались выше, прищипывайте после второго листа, - советует садовод. - Пасынки забирают влагу и полезные вещества у огурцов, не дают формироваться новой завязи и плодам.

По словам женщины, к опадению завязей приводит загущенная посадка, поэтому не следует забывать о подкормке, например, азотом, фосфором, калием или обычной навозной жижей. В качестве эффективного удобрения также подойдет настой трав с добавлением 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. золы.

Бывалая дачница назвала еще одну причину большого количества бесплодной завязи - низкую или, наоборот, высокую температуру воздуха в теплице. Чтобы этого избежать, нужно регулярно проветривать теплицу, но не допускать сквозняков, их теплолюбивые огурцы не переносят.

Еще Мария Сотникова рекомендует не обрывать пустоцветы. Это мужские цветки, необходимые для оплодотворения женских цветков. Без пустоцветов не произойдет опыления, и не образуются завязи.

- Чтобы не появилось много пустоцветов, сейте на рассаду семена огурцов 4-5 летнего срока хранения, - говорит Мария Даниловна. - Как показывает опыт, такие семена намного продуктивней, чем однолетние. Если массовое образование мужских цветков все-таки произошло, на некоторое время прекратите обильный полив огуречных посадок. Опрыскивайте только саму почву под кустами. А когда листья на плетях начнут увядать, приступайте к полноценному поливу.

Чтобы был большой урожай, всегда избавляйтесь от лишней завязи для обеспечения растений необходимым запасом питательных веществ, сообщает «АиФ-Тюмень».