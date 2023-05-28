На дорогах Тюменской области проходит профилактическое мероприятие для водителей

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На федеральных автодорогах Тюменской области проходит профилактическое мероприятие #ТрассыБезДТП. В его рамках автоинспекторы совместно с представителями дорожных служб, медицинскими работниками и руководителями муниципалитетов объясняют водителям опасность превышения скорости, обгона и выезда на встречную полосу.

В этом году на загородных трассах отмечается увеличение ДТП: произошло 107 аварий, в которых 28 человек погибли и173 получили травмы.

Значительный рост аварийности зарегистрирован на трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Ханты-Мансийск. На последней произошло 41 ДТП, в них погибли 15 человек.

Каждое седьмое ДТП в Тюменской области происходит по вине водителей транзитного транспорта - 112 случаев, 14 погибших и 148 раненых. С этими водителями автоинспекторы проводят инструктажи, объясняя, где расположены места концентрации ДТП на тюменских трассах и где находятся опасные рельефы местности.