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НовостиОбщество28 мая 2023 9:14

На дорогах Тюменской области проходит профилактическое мероприятие для водителей

Таким образом автоинспекторы надеются снизить число ДТП
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На федеральных автодорогах Тюменской области проходит профилактическое мероприятие #ТрассыБезДТП. В его рамках автоинспекторы совместно с представителями дорожных служб, медицинскими работниками и руководителями муниципалитетов объясняют водителям опасность превышения скорости, обгона и выезда на встречную полосу.

В этом году на загородных трассах отмечается увеличение ДТП: произошло 107 аварий, в которых 28 человек погибли и173 получили травмы.

Значительный рост аварийности зарегистрирован на трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Ханты-Мансийск. На последней произошло 41 ДТП, в них погибли 15 человек.

Каждое седьмое ДТП в Тюменской области происходит по вине водителей транзитного транспорта - 112 случаев, 14 погибших и 148 раненых. С этими водителями автоинспекторы проводят инструктажи, объясняя, где расположены места концентрации ДТП на тюменских трассах и где находятся опасные рельефы местности.