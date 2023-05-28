Тюменские студенты-аграрии помогают сеять овес и пшеницу

Фото: ГАУ Северного Зауралья

Студенты тюменского ГАУ Северного Зауралья помогают сеять сельскохозяйственные культуры. Так, на этой неделе ребята уже расправились с овсом и пшеницей. Сейчас продолжается посев ячменя и кукурузы, на очереди - однолетние травы. Таким образом студенты, под руководством опытных агрономов, учатся подготавливать почву и семена к посеву, рассчитывать норму и вносить минеральные удобрения

Завершить полевые работы в учхозе планируют в оптимальные агротехнические сроки. Главное, чтобы техника не подвела и с погодой повезло.

- С одной стороны, хорошо, что дождь не мешает работе. Пока в почве сохраняется весенняя влага, но если в ближайшее время не будет осадков, мы рискуем получить намного меньше запланированных 40 центнеров с гектара зерновых и зернобобовых культур, - отмечает директор учхоза Валерий Герасимов.

Помочь на складе и контролировать сеялки доверяют первокурсникам. Студенты, имеющие водительское удостоверение, могут поработать трактористами, разумеется, за оплату.

Каждый сезон в учхозе трудятся порядка ста человек - это будущие аграрии, механизаторы и животноводы, сообщает «Мегатюмень».