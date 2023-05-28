Перед поездкой за границу тюменцам следует проверить, нет ли у них долгов Фото: Вера Зенина

Планы и мечты тюменцев о беззаботном отдыхе могут в одночасье сорваться из-за неоплаченных долгов. Поэтому, перед тем как планировать зарубежную поездку, жителям стоит убедиться в отсутствии задолженности.

Если общая сумма долга превышает 10 тысяч рублей, выезд за пределы России скорее всего закроют. А вот при наличии задолженности от 3 тысяч рублей могут арестовать транспортное средство и поместить его на штрафстоянку.

Тюменцы могут проверить, есть ли у них долг, двумя способами.

Первый - на официальном сайте УФССП России по Тюменской области. Для этого гражданину нужно ввести в поисковике свои данные, после чего сервис покажет, возбуждено ли в отношении него исполнительное производство.

Второй вариант - зайти на портале «Госуслуги» в раздел «Судебная задолженность». Для получения сведений нужно будет заполнить определенную форму.

Редко, но случаются ошибки, когда у добропорядочного гражданина появляются должники-двойники. Чтобы из-за безответственного однофамильца не закрыли выезд за границу, все вопросы нужно решить заранее, сообщает «Тюменская область сегодня».