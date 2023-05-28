Тобольские хирурги спасли женщину с серьезными осложнениями после операции на сердце

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Врачи тобольской областной больнице №3 спасли жизнь жительнице Вагая, у которой произошли осложнения после сложной операции на сердце - аортокоронарного шунтирования.

Хирургическое вмешательство происходило в Тюмени. Оно подразумевало разрез груди с широким доступом к сердцу в условиях искусственного кровообращения. После перенесенной операции у пациентки, на фоне возрастных изменений и хронических заболеваний, развился стерномедиастинит. Это грозное осложнение, сопровождающееся инфицированием раны, в половине случаев оно заканчивается смертельным исходом.

В Тобольск женщину доставили сотрудники центра медицины катастроф. Чтобы не допустить развитие опасной патологии, врачи Игорь Амелин и Антон Шадрин применили современный метод лечения раны - отрицательным давлением с помощью узкоспециализированного и высокотехнологичного оборудования.

- Вакуумная терапия применяется нашими врачами уже несколько лет. Отрицательное давление помогает тщательно очистить поверхности раны и способствует заживлению кожных покровов. Одновременно снижается риск повторного инфицирования и стимулируется местное кровообращение для скорейшей регенерации. Методика доказала свою эффективность и помогла нашим хирургам спасти не одну жизнь, - подчеркнул заместитель главного врача больницы по хирургии Мустахим Сатывалдаев.

Благодаря точно подобранной тактике лечения врачам удалось, не прибегая к повторной операции, остановить развитие патологии - обширная рана полностью очистилась и успешно заживает.

Сейчас пациентка все еще находиться под наблюдением врачей, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.