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НовостиПроисшествия26 мая 2023 11:48

Суд не стал арестовывать тюменских полицейских с Тульской, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями

Под арест отправили двух сотрудников областного УМВД
Серафима Краснова
В Тюмени под арест отправили двух сотрудников областного УМВД.

В Тюмени под арест отправили двух сотрудников областного УМВД.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени арестовали сотрудников УМВД по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. 39-летний Дмитрий П. и 36-летний Александр П. нанесли увечья человеку при задержании. Судом было установлено, что на улице Тульской полицейские при задержании подозреваемого в совершении преступления превысили свои должностные полномочия, причинив физический вред мужчине.

– Обвиняемые при задержании подозреваемого в совершении преступления превысили свои должностные полномочия и причинили мужчине моральный и физический вред, чем нарушили законные права и интересы гражданина, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сторона защиты правоохранителей просила не заключать их под стражу. У каждого из сотрудников полиции есть дети, на работе и по месту жительства они характеризуются положительно.

Изучив представленные материалы дела, суд не нашел оснований для заключения под стражу работников тюменской полиции.