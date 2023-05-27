«Контора пароходства» покажет тюменцам в День защиты детей 1 июня диснеевские мультики

Фото: https://vk.com/kontora72

Развлекательная программа в честь Дня защиты детей в Тюмени состоится 1 июня 2023 года с 12 до 20 часов на уличной площадке мультицентра «Контора пароходства». Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться в соцсети «Конторы» в VK или на сайте конторапароходства.рф. Количество мест ограничено.

Программа такова:

- С 15 до 17 часов - у столов «Конторы пароходства» пройдут мастер-классы для детей;

- С 15 до 16 часов – мастер-классы по созданию и раскрашиванию больших открыток;

- С 16 до 17 часов – мастер-класс по созданию воздушного змея;

- С 12 до 16.30 – открытый показ диснеевских мультфильмов «Пиноккио», «Золушка» и «Алиса в стране Чудес»;

- С 17 до 18 часов – хореографический концерт студии «Печать танца»;

- С 18.30 до 19.30 – специальный диджей-сет для детей;

- С 18 до 20 часов – детский «Здесь маркет», где можно купить товары, созданные детьми.

Как сообщает «Мегатюмень» со ссылкой на руководителя уличной площадки, продюсера событий «Конторы пароходства» Анастасии Зыковой, 1 июня возле мультицентра открывается уличная площадка, где будут проходить концерты, кинопоказы под открытым небом и мастер-классы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День защиты детей в Тюмени – 2023: афиша празднования, мероприятия, где, что и во сколько посмотреть

Рассказываем, где отметить День защиты детей в Тюмени – 2023 и публикуем афишу празднования, мероприятия, где, что и во сколько посмотреть (подробнее)