В Тюмени у предпринимателя арестовали автомобиль за невыплату зарплаты двум сотрудникам в размере 800 тысяч рублей

Собранную доказательную базу следователи передали в суд и прокуратуру. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени руководитель коммерческой компании предстанет перед судом за невыплату зарплаты бывшим сотрудникам на сумму почти 800 тысяч рублей. Детали уголовного дела озвучили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Следствием установлено, что 67-летний предприниматель с октября 2022 года по май 2023-го не заплатил экс-работникам заработную плату и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.

– В результате неправомерных действий обвиняемого потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого – автомобиль Toyota Land Cruiser, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Собранную доказательную базу следователи передали в суд и прокуратуру для рассмотрения по существу.