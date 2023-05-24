Север Тюменской области 24 мая 2023 года накроют дождь и гроза

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Север Тюменской области накроет небольшой дождь в среду, 24 мая 2023 года. Днем будет облачно, ветер юго-восточный, местами южный, до 8 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов Цельсия.

Днем в Тюменской области потеплеет до +28 градусов. Удушливая жара продолжает нервировать жителей региона. Местами 24 мая ожидается небольшой дождь, возможна гроза.

Напомним, долгожданные осадки в Тюменскую область придут 6 июня 2023 года.

По народному календарю 24 мая 2023 года отмечается день Мокия Мокрого, православная церковь вспоминает священномученика Мокия Амфипольского. Поскольку в этот день большую активность проявляют русалки на берегу открытых водоемов нельзя громко говорить, кричать, сквернословить, производить любой другой шум. По этой же причине не следует бросать что-то в воду.