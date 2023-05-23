В ДТП на федеральной трассе Курган – Тюмень пострадали пять человек

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной трассе Курган – Тюмень. У села Онохино легковой автомобиль вылетел на обочину и опрокинулся. В аварии пострадали пять человек.

По предварительной версии инспекторов ДПС, 18-летний водитель LADA не справился с управлением и не выбрал безопасную скорость движения. Травмы в ДТП получили пассажиры и водитель легковушки. Всем участникам ДТП не больше 23 лет.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

– Стаж водителя за рулем менее года. Все молодые люди – жители Кургана. Подросток купил машину 19 мая, вчера ее перегонял с друзьями в Курган, – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.