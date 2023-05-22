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НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:26

В Тюмени полицейские спасли 20-летнего студента от необратимой трагедии у железной дороги

Правоохранители оказали пострадавшему первую помощь и позвонили его родным
Серафима Краснова
Правоохранители оказали пострадавшему первую помощь и позвонили его родным.

Правоохранители оказали пострадавшему первую помощь и позвонили его родным.

Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники полиции в Тюмени оказали помощь студенту, который решился на необдуманный поступок. Молодого человека в нетрезвом состоянии заметил машинист, проходивший мимо грузового поезда на 2135-м километре перегона станций Утяшево – Тюмень. По словам очевидцев, у железнодорожных путей лежал 19-летний парень в темной одежде.

– Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы ЛО действительно обнаружили юношу в состоянии алкогольного опьянения со следами травм, которые сам же и получил. Причиной опрометчивого поступка стала ссора с девушкой, – сообщили в транспортной полиции Тюмени.

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Правоохранители оказали пострадавшему первую помощь, позвонили его родным и передали медикам. Парня госпитализировали в областную клиническую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.