Ежемесячно тюменцы тратят в магазинах больше 25 тысяч рублей на человека

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Ежемесячно тюменцы тратят на покупки больше 25 тысяч рублей на человека. Основная часть расходов приходится на непродовольственные товары. Официальную статистику приводит «Вслух.ру».

Так, в первом квартале 2023 года жители оставили на кассах 121 млрд 466,3 млн рублей (118 млрд 061,4 млн годом ранее). Согласно численности населения 1 млн 609,8 тыс. человек траты каждого в среднем составили 25 тыс. 151 руб. в месяц. Расходы заметно увеличились в начале весны – они превысили 42,6 млрд рублей. В январе и феврале они превысили 39 млрд рублей.

Традиционно жители расходуют больше денег на непродовольственные товары – за квартал за них отдали 62 млрд 652,1 млн рублей. То есть 12 тыс. 973 рубля на человека. А на продукты у тюменцев тратится 58 млрд 814,2 млн рублей, в среднем на человека – 12 тыс. 178 рублей.