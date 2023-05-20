Фото: поисковый отряд «ЛизаАллерт»

В Тюмени завершились поиски пропавшего 11-летнего мальчика. По информации поискового отряда «ЛизаАллерт», 19 мая ребенок ушел из дома в районе поселка Мыс, с тех пор его никто не видел.

Одет мальчик был в черную толстовку с капюшоном, голубые джинсы и черные кеды. Имелось ли у него что-то с собой, когда он вышел на улицу, неизвестно.

Спустя сутки на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что школьник найден и жив. Где мальчик пропадал целые сутки и в каком состоянии он находится, организаторы поиска не сообщают.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре завершились поиски 36-летнего мужчины с татуировкой в виде волка и двух волчат.