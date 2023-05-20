Тюменские экологи могут принять участие во всероссийском образовательном форуме на Камчатке

Фото: группа Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край», соцсети

Тюменские экологи могут принять участие во втором Всероссийском молодежном форуме «Экосистема», который пройдет в Камчатском крае с 1 по 7 августа.

В этом году на нем соберутся 450 экологов, географов, биологов и исследователей от 14 до 35 лет со всех регионов России, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей и дружественных государств. Участников ждут лекции, мастер-классы, работа в тематических клубах и грантовый конкурс от Росмолодежи.

Главная тема форума - сохранение первозданной природы. Для участников пройдут четыре образовательные площадки: на треке «Заповедное дело» экологи выступят с предложениями по работе на охраняемых территориях, на площадке «Экология и общество» участники составят программу по экологическому просвещению населения, на «Природных компонентах» общественные деятели займутся решением вопросов по сохранению чистоты воздуха и воды, арктических и прибрежных экосистем, а на треке «Экологическая наука» молодые ученые обсудят, как ликвидировать накопленный вред и научить людей разумному потреблению и переработке.

По итогу форума участники представят резолюцию с предложениями по повышению экологического благополучия страны.

Подать заявку на участие можно на платформе «Росмолодежь. События» до 31 мая.